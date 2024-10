Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il ponte di Ognissanti

Il mese di novembre è arrivato insieme al ponte di Ognissanti. Come sarà il tempo in questo weekend a Reggio Calabria?

Il mese di novembre è arrivato ed ha portato con sè un weekend di feste e relax. Sono davvero tante le persone che, in occasione del ponte di Ognissanti, hanno deciso di spostarsi, tante altre invece sono rimaste a casa. Ciò che ci accomuna? Sapere come sarà il tempo in questi giorni.

PREVISIONI METEO PONTE DI OGNISSANTI

VENERDI 1 NOVEMBRE

Giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, minima 17°C, massima 23°C. In particolare avremo poche nubi al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 23°C, la minima di 17°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2870m alle ore 13 e la quota neve più bassa, 0m, alle ore 20. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 18km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 2.3, corrispondente a 502W/mq.

SABATO 2 NOVEMBRE

Giornata caratterizzata da fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 22°C, la minima di 20°C alle ore 3, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 2950m alle ore 2 e la quota neve minima sarà 2640m alle ore 2. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 22km/h, alla sera moderati provenienti da Sud con intensità di circa 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 19 e sarà di 3780m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.6, corrispondente a 261W/mq.

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 20°C, massima 23°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, manifestazioni temporalesche e schiarite alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 23°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3080m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2930m alle ore 23. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 17km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità di circa 26km/h, moderati da Sud-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 23km/h. La visibilità più ridotta si avrà a mezzanotte e sarà di 4510m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 528W/mq.

Fonte: Meteo.it