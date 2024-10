Meteo Reggio Calabria: le previsioni per il weekend

Capire come sarà il tempo a Reggio Calabria non è sempre facile. Ecco le previsione per questo weekend

Estate, autunno, caldo, freddo. Capire come sarà il tempo a Reggio Calabria non è sempre facile. Ecco le previsione per questo weekend.

SABATO 19 OTTOBRE

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

DOMENICA 20 OTTOBRE

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3bmeteo