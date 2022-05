Calabria verso l'estate: il meteo per il weekend

Temperature massime in netto aumento grazie ad un campo di alta pressione d'origine sub-tropicale

Un campo di alta pressione d'origine sub-tropicale, guadagnerà terreno sul Mediterraneo favorendo un netto miglioramento del tempo. Nel fine settimana, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Temperature massime in netto aumento.

Il meteo per il weekend 13-15 maggio in Calabria

Venerdì 13 maggio

Anticiclone in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, garantirà condizioni di stabilità atmosferica tra Campania, Calabria e Sicilia. Da segnalare la presenza di nubi basse o foschie dense durante le ore notturne ed al mattino lungo le coste della Campania ed il versante tirrenico della Calabria. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature

Catanzaro:13.8/21.2

Cosenza: 14/25.2

Crotone: 16.4/24.3

Reggio Calabria: 16/22

Vibo Valentia 11.1/17.9

Sabato 14 maggio

L'alta pressione seguiterà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Unica eccezione le nubi basse lungo il litorale tirrenico tra Campania e Calabria, in rapido diradamento nella prima parte della mattinata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature

Catanzaro: 13.9/21.4

Cosenza: 14.4/26.8

Crotone: 17.6/25.7

Reggio Calabria: 16.4/23.1

Vibo Valentia 11.5/19.1

Domenica 15 maggio

Bel tempo su tutto il settore. Durante le ore pomeridiane, la formazione di nuvolosità cumuliforme andrà ad interessare i settori appenninici con rischio minimo di precipitazioni. Venti deboli occidentali; Zero termico nell'intorno di 3700 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Catanzaro: 15/23.8

Cosenza: 16.2/28.9

Crotone: 17.7/25.8

Reggio Calabria 16.1/24.2

Vibo Valentia 12.4/20.2.

Fonte: 3bMeteo