Weekend da bollino rosso a Reggio Calabria: il termometro toccherà i 37°

II Servizio di Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria trasmette i bollettini ondate di calore estate 2021.

Ondata di calore: il bollettino per Reggio Calabria

L'estate è arrivata, adesso è innegabile. Dopo un inizio giugno incerto, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da temperature molto elevate in tutta la Regione, anzi la città metropolitana non è quella ad aver sofferto di più l'afa di questi giorni.

Per chi sperava in un piccolo stop per godersi la piacevole brezza estiva arriva, però, una brutta notizia. Le ondate di calore proseguiranno per tutto il weekend. Il Ministero della Salute, infatti, ha divulgato i bollettini relativi alla Città di Reggio Calabria che per le giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno è colorato di rosso.





Livelli di rischio

Livello 0 (Verde) - Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 (Giallo) - Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore

Livello 2 (Arancione) - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 (Rosso) - Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

Cosa fare in caso di ondate di calore

• Evitare di esporsi al sole o all’aria aperta nella fascia oraria tra le ore 12 e le ore 17;

• Cercare di ridurre la temperatura corporea facendo frequentemente docce e bagni;

• Se si è in casa, chiudere le finestre con tende o persiane, in modo da mantenere bassa la temperatura dell’ambiente;

• Bere molta acqua ma evitare bevande alcoliche, che possono aumentare la temperatura corporea, bevande gassate o troppo fredde;

• Privilegiare frutta e verdure fresche ed evitare cibi pesanti ed ipercalorici che aumentano la produzione di calore nel corpo;

• Evitare di indossare abiti in fibra sintetica e preferire indumenti leggeri e tessuti che consentano la traspirazione e la dispersione di calore;

• Evitare continui passaggi da ambienti freddi ad ambienti troppo caldi;

• Accertarsi delle condizioni di salute di persone anziane o malate, visitandole frequentemente o telefonando spesso;

I soggetti maggiormente esposti a rischio derivante da temperature troppo elevate sono gli anziani, quindi:

1. Accertarsi delle condizioni di salute e dare il proprio aiuto a persone anziane che esse siano parenti, amici o vicini;

2. Per gli anziani, oltre a bagni o docce frequenti, sono particolarmente consigliate le spugnature d’acqua fredda;

3. Gli anziani devono bere molta acqua anche se non avvertono stimolo della sete perché il corpo potrebbe comunque averne bisogno.