Meteo, arriva il caldo africano: le previsioni per Reggio Calabria

Nei primi giorni della nuova settimana, una circolazione depressionaria in approfondimento tra le Isole britanniche, il Mare del Nord e la Scandinavia occidentale incentiverà un progressivo rinforzo del promontorio subtropicale di matrice nordafricana sull'Italia.

La subsidenza impressa dall'aumento dei geopotenziali, unita al crescente afflusso di torride correnti di origine sahariana, determinerà condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la Penisola e un graduale rialzo delle temperature, che tra lunedì e martedì potranno attestarsi diffusamente tra i 33 e i 36°C in Pianura Padana (specie lungo il Po), nelle aree interne pianeggianti di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria e nelle Isole maggiori.

Cieli sereni o poco nuvolosi, sparuti cumuli pomeridiani sull'Appennino e temperature in ulteriore aumento fino ai 37-40°C nelle aree di pianura non mitigate dalle brezze marine; afa a tratti accentuata lungo le coste.

Previsioni meteo per Reggio Calabria

Lunedì 27 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30.7°C, la minima di 23.6°C, lo zero termico si attesterà a 5049m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 28 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32.1°C, la minima di 24.2°C, lo zero termico si attesterà a 5261m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa

Fonte: 3BMeteo