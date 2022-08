MetroCity esclusa dai Cis, Mantegna: "Princi prova a difendere l'indifendibile"

"Esistono almeno tre circostanze che la Vicepresidente Princi probabilmente non conosce e che la inducono in errore nelle sue valutazioni. La prima è che è proprio una lettera del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria che ammette in maniera chiara l'invio ritardato dei progetti che riguardano la Città Metropolitana di Reggio Calabria, parlando, alla data del 14 febbraio 2022, di una mancata inclusione nell'invio precedente del 15 dicembre 2021 a causa di un non meglio precisato "errore informatico".

La seconda è che la stessa Agenzia della Coesione in data 21 gennaio, quindi più di 20 giorni prima del secondo tardivo invio, afferma che è stata conclusa la fase preistruttoria del Contratto Istituzionale di Sviluppo, circostanza per la quale è evidente che i progetti inviati dopo quella data non sono stati proprio presi in considerazione.

A riprova di ciò, la terza circostanza che la Vicepresidente probabilmente non conosce, è che l'Agenzia per la Coesione risponde alla richiesta di accesso agli atti da parte della Città Metropolitana con una lettera che nemmeno cita i progetti trasmessi tardivamente dalla Regione, quindi sostanzialmente confermando che questi ultimi non sono stati recepiti e quindi nemmeno valutati dall'Agenzia, producendo in sostanza un danno, come già detto dal sindaco facente funzioni, di ben 25 milioni di euro per il nostro territorio".

E' quanto afferma in una nota il Consigliere delegato della Città Metropolitana Domenico Mantegna rispondendo nel merito alle affermazioni della Vicepresidente della Regione Calabria circa il mancato finanziamento, dovuto ad un errore di trasmissione da parte della Regione, dei progetti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.