MetroCity, Lizzi ‘depotenziato’: tolta la carica di vicesindaco di Gerace

Gerace, cambio nell’esecutivo del governo cittadino. Nei giorni scorsi il Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti infatti ha nominato Vicesindaco il Dott. Salvatore Galluzzo e Assessore il consigliere comunale Antonio Multari, defenestrando l’ormai ex vicesindaco Rudi Lizzi.

“Nel ringraziare il Dott. Rudi Lizzi per il grande impegno profuso come vicesindaco uscente dimostrando determinazione nell’operato espresso durante questo periodo, con il cambio dell’esecutivo si intende evidenziare una scelta politica effettuata dal primo cittadino orientata sulla continuità amministrativa ormai delineata da diversi anni, che hanno portato Gerace ad assurgere a centro storico a forte richiamo turistico, valorizzando i beni culturali e il vasto territorio comunale che ha ancora bisogno di implementare i servizi per il bene dell’intera collettività”, si legge nella nota.

Lizzi, consigliere metropolitano di Azione e particolarmente vicino al sindaco f.f. Carmelo Versace, si ritrova così senza la carica di vicesindaco di Gerace. Alla base della decisione del sindaco Pezzimenti, divergenze politiche e anche una scelta di prospettiva in vista delle future elezioni comunali, con la candidatura a sindaco di Salvatore Galluzzo (appena nominato nuovo vicesindaco) oramai certa.

Un anno fa (era l’aprile del 2022) Lizzi comunicava ufficialmente il suo trasloco dal centrodestra alla maggioranza della Città Metropolitana.

“Il dialogo istituzionale e lo spirito di servizio nei confronti del nostro territorio sono i princìpi che hanno sempre animato il mio percorso politico ed è proprio attraverso la condivisione con le forze politiche che hanno dato vita alla coalizione di maggioranza alla guida di Palazzo Alvaro che ho incontrato quello spirito appassionato che dovrebbe animare l’azione politica di qualsiasi amministratore pubblico, nell’intento comune di favorire la crescita e lo sviluppo della nostra comunità metropolitana. Nella convergenza di intenti che ho registrato con i colleghi della maggioranza in Consiglio metropolitano, intendo offrire le mie capacità ed il mio impegno, mettendoli a disposizione di un progetto politico di ampio respiro che già in questi anni ha prodotto importanti risultati e che deve continuare nel segno della crescita e dello sviluppo per l’intero comprensorio metropolitano”, dichiarava Lizzi 12 mesi fa.

L’attività da consigliere metropolitano dell’esponente di Azione proseguirà adesso senza la carica di vicesindaco, con un ruolo giocoforza più circoscritto all’interno dell’amministrazione comunale di Gerace. Nelle ultime settimane, rumors vociferano di un possibile nuovo cambiamento per Lizzi, con un addio ad Azione in favore (nuovamente) del centrodestra. Voci che però non sembrano trovare conferma, almeno sino all’appuntamento elettorale delle europee del 2024.