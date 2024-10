Comunali, Falcomatà: ‘Le idee di Mezzogiorno in movimento al centro del dibattito’

“L’esperienza politica e programmatica promossa da Mezzogiorno in movimento , che in queste settimane ha riportato alla ribalta mediatica tematiche che assumono una centralità strategica, soprattutto in un territorio come il nostro, non può e non deve considerarsi esaurita. Temi come quello delle interdittive e della legge sugli scioglimenti dei consigli comunali devono rimanere al centro della dialettica politica anche in questa campagna elettorale per le amministrative”.

È quanto dichiara in una nota Giuseppe Falcomatà, sindaco ricandidato alla guida di Palazzo San Giorgio.

“Peraltro – ha aggiunto il sindaco – i due temi sollevati da Mezzogiorno in movimento, non sono affatto, per quanto ci riguarda, questioni estemporanee. In questi anni, infatti, abbiamo lavorato politicamente ed amministrativamente, per porre all’attenzione delle massime istituzioni nazionali, la necessità di aprire una riflessione su questi due aspetti, anche ottenendo risultati significativi”.

Falcomatà ha spiegato ancora:

“Ricordo ad esempio la campagna da noi portata avanti per la modifica della normativa sulle interdittive antimafia, che ha ottenuto i primi frutti con le modifiche inserite con l’articolo 34 del nuovo codice antimafia, condivise nel corso di un consiglio comunale aperto, che vanno nella direzione della continuità occupazionale e produttiva per le imprese interessate. Allo stesso modo, per ciò che riguarda il tema degli scioglimenti, io stesso ho più volte rilevato, anche attraverso Anci ed in altri simili contesti istituzionali di respiro nazionale, che la legge, così come conformata, non funziona e va modulata e migliorata, soprattutto per ciò che riguarda la necessità di ricondurre criteri meno discrezionali e più oggettivi la decisione in merito allo scioglimento e intervenire sulla parte burocratica degli Enti che, anche in caso di scioglimento, si trova ad operare durante la gestione commissariale in assoluta continuità”.

“Naturalmente si può e si deve fare di più e meglio e in questo senso mi sento di sposare con convinzione le proposte programmatiche evidenziate dal gruppo Mezzogiorno in Movimento, consapevole dell’importanza di continuare, come già fatto in questi anni, a rilanciarle in termini politici ed amministrativi, affinchè siano valutate ed attuate le riforme necessarie”.