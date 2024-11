Mi Fido di Te. Il 20 novembre la serata di beneficenza per il nuovo Rifugio di Campo Calabro

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Reggio Calabria è lieta di invitare tutta la cittadinanza reggina all’evento benefico che si terrà venerdì 20 novembre.

Dove? Dove preferisci!!

Ecco i dieci locali aderenti ed i prodotti, grazie ai quali potrai contribuire alla realizzazione del nuovo rifugio per i 300 ospiti di Campo Calabro:

– BIRRBANTI (via D.Tripepi, 119): cocktails, chupiti e birra alla spina da ½ lt.

– AMERICAN WESTERN SALOON (via Osanna, 2F): cocktail “Rosa”

– IL CHUPITO (via Largo Colombo, 3): chupito “Lampo”

– MOULIN ROUGE (via Aschenez, 83): tutte le consumazioni

– HOSTARIA DEI CAMPI (via Reggio Campi, 30): menù “Pizza ½ mt. + birra alla spina”

– FADO’ (via Zecca, 10): tutti i cocktails

– CITY PUB (via Del Torrione, 47): birra alla spina da 1 lt.

– MR. DONER (viale Amendola, 29): birra Ceres

– WALLACE (via Circonvallazione Nord Parco Caserta, 25/A): tutti i cocktails

– HAMBURGERIA (via De Blasio, 3): burgers Fassona (150-270gr.), Angus, Chianina, Bufalo, Cinghiale, Pollo e Vegan

Questo evento servirà (insieme ad altre iniziative) a finanziare la realizzazione del nuovo rifugio (https://www.facebook.com/Come-and-Rescue-me-Lega-del-cane-Sez-di-Reggio-Calabria-443621482496198/?fref=ts) che ospiterà gli oltre 300 cani che attualmente dimorano presso il rifugio di Campo Calabro il quale dovrà essere sgomberato entro pochissimi mesi per adattare il soggiorno degli ospiti alle normative vigenti. In questi anni la Lega del Cane, ha lavorato instancabilmente per la costruzione del nuovo rifugio, ma le risorse non sono infinite, e adesso manca un piccolo-grande passo: l’installazione del polo sanitario, che ci permetterebbe di aprire le porte della nuova “rescue”.

Il tempo passa, inizia il count down e noi vogliamo battere il tempo, ma da soli non possiamo farcela, per questo diciamo a voi tutti “come and rescue me”, insieme possiamo salvarli, tracciamo con la nostra mano la strada del loro futuro!

Durante la serata di venerdì 20 novembre, basterà recarsi in uno dei punti vendita aderenti, e con una semplice consumazione, contribuire alla realizzazione del progetto. All’interno di ogni locale, un volontario sarà impegnato nella diffusione di materiale informativo e per fornire qualunque tipo di informazione.

Si ringraziano tutti i titolari ed il personale delle attività, le redazioni di RTV e Citynow, ed i Monkey Maker Crew, che hanno contribuito alla realizzazione e promozione dell’evento.

Adesso confidiamo nel grande cuore della cittadinanza reggina, ci auguriamo che questo evento ci aiuti, almeno in parte, a realizzare il sogno nostro e di chi ci ha preceduti credendoci prima di noi, ma soprattutto delle oltre 300 anime senza nome che, almeno moralmente, dovrebbero appartenere a tutti.

“Mi Fido di te”, perché Fido si fida di noi… non deludiamolo!!