“Mia amata terra”: la poesia di un giovane dedicata a Reggio Calabria

Si dice che la poesia non sia più di moda, eppure gli scrittori non smettono di produrre ed i giovani continuano ad appassionarsi grazie agli insegnamenti delle vecchie generazioni.

La poesia è una forma d’arte, che come i racconti ed i romanzi, è in grado di suscitare, attraverso le parole, potentissime emozioni.

Ancora una volta, i nostri affezionati lettori ci hanno reso partecipi dei loro talenti. Uno in particolare ha voluto condividere con la nostra redazione una sua poesia dedicata a Reggio Calabria.

Una città difficile. Difficile (per alcuni) da amare, ma anche da dimenticare, difficile da vivere, così come da abbandonare. L’eterno dilemma dei suoi figli, quelli rimasti e quelli che sono dovuti andar via, è il breve riassunto di uno scritto che ci ha toccato il cuore e che, con molta probabilità, toccherà anche il vostro.

Di seguito la poesia “Mia amata terra” di Daniele Mallamace: