Reggio, gesto d'amore per i malati oncologici: da Beauty Lab Bio il microblading è gratuito

Un gesto d'amore nei confronti della città e dei reggini, in particolar modo dei malati oncologici. Il centro estetico Beauty Lab Bio di Anna Saccà ha deciso di regalare il trattamento di trucco permanente alle sopracciglia a tutti coloro i quali, a causa della malattia, si trovano a vivere una situazione di disagio.

Un'iniziativa lodevole, che non può passare sottotraccia, quella della giovane imprenditrice reggina Anna Saccà che, da anni, opera nel settore della bellezza. Il nobile scopo? Dare supporto a coloro che stanno lottando contro il cancro o che hanno vinto quella battaglia, trovandosi a fare i conti con i segni lasciati dalla malattia sui loro corpi.

"Non è facile - ha scritto Anna sulla pagina Instagram di Beauty Lab Bio - trasmettere emozioni positive a chi ha dentro un male che comporta tanti disagi fisici, morali e mentali e che non sa nemmeno se riuscirà a superare.

La titolare del centro estetico di Reggio Calabria ha poi aggiunto:

"Il mio obiettivo è semplicemente quello di regalare un sorriso, che forse non sarà tanto, ma è quello che il mio lavoro mi permettere di offrire e che sento il piacere e dovere di fare.

È una cosa che faccio da anni in realtà, ma che non ho mai "pubblicizzato" per evitare stupide strumentalizzazioni. Ora però ho cambiato idea, e voglio che lo sappiano TUTTI. Perché se si fa del bene, di cosa pensano altri non ci deve interessare, e perché, se si ha la possibilità di fare del bene, abbiamo il dovere di farlo".