Un buon pasto non può non terminare con un digestivo fatto a regola d’arte, per esempio una pregiata grappa

Stare a tavola è un vero piacere, soprattutto per un Paese come il nostro dove il cibo e la buona cucina ricoprono un ruolo che oseremmo definire fondamentale tra le tradizioni. Restando in tema di consuetudini e tradizioni quindi, un buon pasto non può non terminare con un digestivo fatto a regola d’arte, per esempio una pregiata grappa. Per questo abbiamo pensato di passare in rassegna le migliori grappe per finire in bellezza una bella cena da offrire agli ospiti o da degustare a fianco di una persona speciale.

La Berta, una grappa che non ha bisogno di troppe presentazioni

Per chi non lo sapesse la qualità di una grappa deriva principalmente dalla qualità delle vinacce che ne danno il sapore durante tutta la fase di distillazione. La vinaccia di qualità è il principio, la missione, il tratto distintivo della Grappa Berta, realizzate con vinacce fresche e sane, conservate con dovizia e ottenute solo da produttori certificati.

L’azienda ci tiene a precisare che la conservazione e la scelta delle vinacce è uno dei motivi che rende la grappa Berta riconoscibile tra tante. Nel prezzo della Grappa Berta, quindi, rientra un’attenzione millesimale a ogni fase della distillazione, incluso il trattamento delle vinacce e l’imbottigliatura. Non appena la si versa la Grappa Berta emana l’odore inconfondibile dell’affinamento nelle botti in legno e che la rendono unica nel suo genere. Se desideri deliziare gli ospiti con una Signora Grappa, Berta è una scelta classica ed elegante con la quale farai sicuramente un gran figurone. La Grappa Berta emana rigore, precisione, meticolosità e attenzione al dettaglio a partire dall’etichetta sino ad arrivare al fondo della bottiglia: in altre parole è la scelta migliore.

La Grappa Marzadro: la grappa fiera di essere trentina

La Marzadro è una famosissima grappa trentina proveniente da una distilleria specializzata in tantissime tipologie di distillati. Tra le grappe della Marzadro trovi una scelta tra le invecchiate, le plurivitigno, le monovitigno, le infusioni e le acquavite. A loro volta queste sono affinate in botti di legno di acacia, rovere, ciliegio o distillate con le vinacce delle migliori produzioni locali. La Distilleria Marzadro è situata in mezzo al verde in una struttura suggestiva, appositamente disegnata e progettata dagli architetti Maurmayr e Plaickner. Le Grappe di questa distilleria offrono un aroma innovativo, fine e originale grazie alle vinacce provenienti esclusivamente da vitigni classici e di proprietà. Prima di finire sulle tavole del consumatore finale attraversano una fase di accuratissime analisi da parte dell’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino, un organo che vigila attento sulla qualità di questo pregiato distillato. Anche questo la rende una grappa raffinata, dalla qualità certificata e dal carattere fiero e orgoglioso della propria tradizione di distillati.

Grappa Sibona: il Piemonte in un bicchiere

La Sibona è la celeberrima grappa piemontese di Pioltello d’Alba, una località del Roero piemontese dove si distillano con un particolarissimo metodo solo le migliori vinacce da oltre un secolo. Il territorio per la distilleria Sibona è la risorsa principale da cui deriva il successo della grappa. Difatti sorge nel cuore di un territorio circondato da vitigni di altissima qualità lavorando solo ed esclusivamente vinacce dei più importanti vitigni regionali tra cui Arneis, Chardonnay, Dolcetto, Barbaresco, Barbera, Barolo, Brachetto, Moscato, Nebbiolo e Roero. La Sibona è conosciuta in tutto il mondo per essere un’azienda al 1005 artigianale ma con una spiccata propensione alla ricerca incessante dell’implementazione delle migliori tecnologie per imbottigliare grappe e distillati e regola d’arte. La cura dell’innovazione tecnologica è orientata a estrarre e mantenere intatti i profumi ed i sapori delle fresche vinacce di zona assieme a invecchiamenti lunghi e complessi in pregiate botti di legno categorizzate per una gran numero di dimensioni ed essenze. Tutto questo insieme di sapienza, tradizione, innovazione e sapore è imprigionato nelle bottiglie della Sibona, ovvero un concentrato raffinatissimo del panorama vinicolo piemontese.

Creatività e amore: la ricetta della grappa Poli dal cuore del Veneto

La Grappa Poli è opera di una antica distilleria veneta fondata nel lontano 1898. La storia di questa azienda è incentrata su un obiettivo che si tramanda di generazione in generazione: racchiudere nel distillato che porta la firma Poli tutte le sensazioni di amore, fatica, tenacia e passione senza le quali questa non esisterebbe. Per la famiglia Poli realizzare grappa pregiata è molto più che un’arte, ovvero una completa e totale devozione alla distillazione. La grappa e l’acquavite di vinaccia della distilleria Poli invecchiano e affinano nel cuore del veneto, nei pressi di Bassano del Grappa e si caratterizzano per una forte presenza di sensazioni legnose che ritrovi in tutte le varietà, ovvero tra quelle Giovani, Barricate, Aromatizzate ed Infuse. I metodi di affinamento e distillazione, talvolta, si distinguono per l’utilizzo di ingredienti “insoliti” come arancia, liquirizia e miele con cui la grappa Poli diventa un vero e proprio nettare digestivo che apre una vera e propria festa sul palato ed in gola.