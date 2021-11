Mountain bike e buon cibo: ecco le 5 idee per i migliori percorsi di cicloturismo in Calabria

Amanti della sport, quello a due ruote, quello che richiede la forza delle gambe. Ciclisti, parliamo di voi. Se siete veri amanti di questa disciplina, che sia inverno o estate, per voi è uguale, la passione non si ferma davanti a nulla. Vogliamo offrirvi 5 idee per i migliori percorsi di cicloturismo in Calabria, ma prima date un occhio a alla collezione di mountain bike su Bikester.it e partite con la bici che fa per voi.

Partiamo dalla Ciclovia dei parchi. 545 chilometri di autentica meraviglia attraversando la dorsale appenninica calabrese, nel bel mezzo di 350.000 ettari di area protetta. Un percorso incantato che vi porterà a scoprire borghi incantati, fauna e flora, un’incredibile biodiversità, con panorami incredibili che arrivano fino al mare. Si parte dalla punta nord per arrivare fino allo stretto di Messina.

Ma continuiamo con il nostro giro attraverso questa regione. Il percorso da Rossano a Corigliano, anche detta Ciclovia della Magna Grecia, unisce natura e sport all’insegna della scoperta della Sila Greca, qui dove gli antichi si stabilirono e influenzarono la cultura del luogo. Un viaggio non solo all’insegna dello sport e della cultura, ma anche culinario, perché la Calabria offre una varietà di prodotti inconfondibile.

Nei dintorni di Cosenza invece si trova il Valico di Potame. Si parte da Cosenza, 60 chilometri passando per la Valle del Savuto attraverso i vigneti di Donnici e poi di nuovo a Cosenza. Consigliato nel periodo estivo, ma i più temerari posso avventurarsi anche nella stagione invernale, raggiungendo i 1100 metri di altitudine. Tra valli, boschi e panorami, il percorso vale un viaggio. Adatto a tutti per la brevità del percorso è un vero must per gli amanti del cicloturismo.

Muoviamoci ora sulla costa tirrenica della Calabria. Un mare cristallino, tramonti indimenticabili tra castelli, montagne e colline. Il giro tra Praia a Mare, Scalea, Belvedere Marino e Paola è per gli inguaribili romantici che amano perdere lo sguardo nel mare, respirando l’aria satura di iodio. Strade a picco sul mare, borghi caratteristici e paesaggi di pescatori. Vi consigliamo una visita a Fiumefreddo Buzio e lo scoglio di Santa Maria dell’Isola.

Per finire, sempre sulla costa tirrenica, un giro all’insegna del mare, dei tramonti e della pesca. Da Tropea a Scilla, nel percorso che fa parte della Magnaborbonica. Cipolle rosse, panorami e le due mete turistiche più famose della Calabria. Circa 80 km che vi porteranno a un passo dalla Sicilia. Qui, dove si trova Scilla, sulla costa Viola, dopo aver attraversato Pizzo Calabro e il suo promontorio, potrete rilassarvi in questo che era un villaggio di pescatori dediti alla pesca del pesce spada.

Se la Calabria vi ha incantato, riempiendovi gli occhi e la pancia, allora potete ritrovare gli stessi sapori cercando i prodotti tipici calabresi su Mangiasti.it. Ora non resta che armarsi di buona volontà e partire, la Calabria vi aspetta.