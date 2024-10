Migranti, il sindaco di Roccella convoca una conferenza urgente

Il Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito ha convocato in via urgente una conferenza stampa per incontrare i giornalisti e fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari a fare chiarezza sulla delicata vicenda dei minori stranieri non accompagnati, alcuni dei quali risultati positivi al Covid-19, presenti nella cittadina.

I minori, di nazionalità pakistana, sono arrivati a Roccella a seguito dello sbarco del 10 luglio scorso e sono stati affidati temporaneamente al Comune che ha provveduto ad ospitarli in una locale struttura alberghiera, controllata all’esterno h24 dalle forze dell’ordine.

La conferenza è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 18.00 nella sala consiliare del Palazzo Municipale.