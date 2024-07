Mille infermieri inidonei in Calabria, Straface: "Dal Pd solo strumentalizzazioni"

“Se il sistema sanitario calabrese è quello fallimentare e malato che purtroppo conosciamo tutti e che abbiamo ereditato da decenni di pessimo commissariamento causato a sua volta da una pessima gestione politica, il centro sinistra di questa regione, sicuramente quello oggi rappresentato dal Partito Democratico, hanno una corresponsabilità storica, documentata ed innegabile”.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, presidente della terza commissione consiliare, definendo sconcertanti le ultime affermazioni di rappresentanti della Direzione Nazionale del Partito democratico che pretende di strumentalizzare quella che dalla stragrande maggioranza dei calabresi viene percepita, invece, come l’ennesima operazione verità e denuncia coraggiosa fatta dal Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto.

La risposta di Straface al Pd

“Invece di condividere, sostenere e rilanciare l’esigenza di capire, affrontare e risolvere l’oggettiva, assurda ed insostenibile fotografia emersa dei circa mille infermieri risultati inidonei al lavoro, il PD si cimenta in quella che ormai è diventata una vera e propria telenovela tragicomica: presentarsi come un partito appena nato e che non ha avuto, così come invece ha avuto, pesantissime responsabilità di governo regionale, anche e soprattutto negli anni in cui il nostro sistema sanitario è stato utilizzato solo come fonte di clientele e di spreco di risorse pubbliche.

È davvero paradossale che invece di unirsi agli sforzi ed all’azione costante del Presidente Occhiuto nella ricerca di soluzioni per normalizzare quello che per decenni è diventato un vero e proprio mostro di inefficienza ed un buco nero finanziario, esponenti politici regionali e nazionali del PD, oggi impegnati a scrivere e presentare libri ma ieri con ruoli di governo regionale di primo piano, non trovi di meglio che tentare di scaricare sugli ultimi due anni gli effetti nefasti del malgoverno della sanità pubblica di quasi mezzo secolo”.

‘Occhiuto coraggioso e determinato’