Mimmo Cavallaro il guru della tarantella calabrese sbarca a Trinacria

Dopo aver fatto ballare moltissime piazze della calabria e non dai concertoni del 1 MAGGIO A ROMA , molto amato dai giovani,dal suo grande impegno a livello sociale e culturale, il nostro MIMMO CAVALLARO, sbarca in sicilia, domani, sabato 24 ottobre, in occasione della festa della castagna a Mezzojuso di PALERMO, in piazza Umberto 1 , fara’ ballare ed ascoltare le tradizioni ed i ritmi della nostra tarantella. Molti calabresei e siciliani accoglieranno MIMMO con grande calore e partecipazione, dalle notizie ricevute vi e’ grande attesa per vivere anche in quel di PALERMO una magica serata nel segno di CAVALLARO e della nostra tarantella.