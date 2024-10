Minacce a Carlo Tansi, la solidarietà di Amalia Bruni

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione esprime la sua solidarietà a Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria, che ieri sera a Paola mentre partecipava a una manifestazione elettorale è stato vittima di pesanti minacce.

La battaglia politica può essere dura, aspra ma mai deve superare i toni della civiltà. La politica è fatta di mediazioni, di confronto, di dialogo, le intimidazioni e le minacce fanno, parte di un’altra cosa che spero le Forze dell’Ordine chiariranno quanto prima. Noi non ci faremo intimorire da nessuno perché dobbiamo cambiare questa regione per far nascere la Nuova Calabria”.