Reggio, minacce di morte sui muri contro Klaus Davi: ‘Rimosse grazie a Salvini’

«Davvero? Sono state cancellate le minacce di morte nei miei riguardi sui muri della città di Reggio Calabria? Mamma mia, erano lì da un anno sparse fra Contrada Zambaldo sui cancelli della villa di Vincenzo Barreca assassinato nel 2002 (vi dice qualcosa la coincidenza?), località Bocale, a Gallico, ad Archi. Per un anno e oltre, se si esclude la telefonata di un carabiniere sedicente membro della “Polizia Giudiziaria” che mi chiamò un anno fa per poi non farsi più vivo, non è successo assolutamente nulla di nulla. Magicamente, le scritte però sembra siano sparite solo perché il vicepremier Matteo Salvini, il commissario regionale della Lega Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e altri esponenti delle istituzioni di vari gruppi politici (ringrazio tutti) hanno sottolineato che quei murales non erano esattamente un simbolo di legalità e un veicolo efficace del segno di presenza dello Stato».