La ‘Sila in Miniatura’: una fedele riproduzione da ammirare – FOTO

Nello stupendo circondario della Sila si possono ammirare posti e scorci mozzafiato ed e anche per questo motivo che il parroco di Camigliatello Silano, don Raffaele Di Donna insieme al consiglio pastorale ha deciso di realizzare, nel centro sociale intitolato da poco a Monsignor Francesco Nole’, “La Sila in Miniatura”.

Una fedele riproduzione di tanti scorci del nostro amato altopiano Silano, un viaggio che inizia dalla chiesa dei SS Roberto e Biagio di Camigliatello Silano che prosegue con la riproduzione del fumante treno storico a vapore della Sila che viaggia sul ponte di Forgitelle, per poi restare incantati dalla chiesetta in legno di Campo San Lorenzo sul lago Cecita posto molto caratteristico e suggestivo.

Ma non è finita qui! Nella Sila in miniatura c’è anche la chiesetta d’alta quota dedicata alla Madonna della Neve e San Gualberto, protettore dei Forestali a Monte Botte Donato, gli impianti di risalita di Camigliatello, con il suo suggestivo rifugio in località Tasso e la chiesetta del piccolo borgo di Lagaro Lupinacci. Si completa questa prima parte della Sila in Miniatura con il centro visite del cupone ed il maestoso Pino Laricio.

La realizzazione di questo progetto è sempre in itinere e con il passare del tempo vedrà aggiunti tanti altri posti importanti del territorio Silano.

Realizzato dall’artista Francesca Altimari, con l’aiuto di tanti volontari della parrocchia di Camigliatello, è da ammirare!