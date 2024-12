Reggio, il Ministro Casellati incontra gli studenti del Liceo Classico ‘T. Campanella’

Il Ministro delle Riforme incontrerà gli studenti per parlare di riforme e funzionamento dello Stato

Nell’ambito delle attività di Educazione civica, programmate dal Collegio dei docenti nel settembre scorso, sabato p.v alle ore 9:00 si svolgerà l’incontro degli studenti del Liceo reggino con il Ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà l’occasione per dialogare sulle riforme in atto nel nostro Paese e, in generale, del funzionamento dell’apparato statale.

Leggi anche

Il Collegio dei docenti ritiene che il confronto diretto con i rappresentanti delle Istituzioni sia fondamentale per gli studenti perché possano definire il proprio ruolo di cittadini attivi e propositivi.

Si tratta di un ulteriore, ma non ultimo, tassello di una serie di confronti con esponenti del Parlamento eletti sul nostro territorio. È stato rivolto invito al Sindaco metropolitano, Dott. Giuseppe Falcomatà.