Africo, nuova caserma nella villa della ‘ndrangheta. Piantedosi: ‘Straordinari passi avanti’

Il ministro Matteo Piantedosi presente all’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri ad Africo Nuovo, situata in un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione della nuova struttura alla presenza di tutte le autorità.

“L’inaugurazione della nuova caserma di Africo Nuovo testimonia in modo concreto e tangibile l’importanza della lotta alla criminalità organizzata. La nuova sede attesta l’attenzione di tutte le istituzioni coinvolte. Questo tangibile segno della presenza dello Stato è un ulteriore incoraggiamento a continuare in un rinnovato percorso di rinascita nel segno della legalità”.

Un incontro pregno di significato per la storia dello stabile: da bene confiscato alla mafia a presidio di sicurezza.

“Riappropriarsi delle ricchezze della ‘ndrangheta significa privare i sodalizi criminali di strumenti importanti. Questo è un importante intervento di recupero. E’ imminente l’assegnazione di oltre 260 beni confiscati alla criminalità ad associazioni e varie realtà. L’agenzia sta vivendo una fase di rilancio e in Calabria abbiamo tanto lavoro da fare e l’agenzia è fortemente impegnata in questa regione”.

“I risultati di questo sforzo sono testimoniati da dati importanti. Abbiamo registrato il 131% in più nell’ultimo triennio di beni confiscati alle mafie. Un quadro che dimostra straordinari passi in avanti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità . Siamo lieti di vedere uno dei frutti della strategia di rilancio e di rinnovamento della Calabria. Viva Africo Nuovo, Viva la Calabria, viva l’Arma dei Carabinieri”.