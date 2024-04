Minniti a La7, il giornalista: 'Cosa farà il 25 aprile?': l'ex Ministro ricorda la Reggio anni '70

Marco Minniti, ex ministro dell’Interno ospite a La7 a ‘L’aria che tira‘.

Nel corso dell’intervista il politico originario di Reggio Calabria ha parlato anche della sua città.

Alla domanda del conduttore, “Come trascorrerà il 25 aprile?” Minniti ha risposto così:

“Ho dato tanto in passato con le manifestazioni, quindi adesso le trascorrerò in maniera tranquilla. Sono nato e cresciuto in una città difficile come Reggio Calabria in anni particolari ovvero quelli dei moti di Reggio. In quel periodo un elettore su due votava Msi, quando invece questo partito a livello nazionale aveva il 5%. All’epoca io appartenevo al partito comunista, non bastava l’antifascismo semplice ma a quel tempo serviva a Reggio l’antifascismo militante”.