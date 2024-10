Minore aggredisce direttore di gara, il Giudice lo iscrive al corso arbitri del Csi

Quante volte avete letto di gare dilettantistiche di calcio trasformate in incontri di wrestling dove la vittima è sempre il malcapitato direttore di gara? Proviamo a rispondere noi per voi: troppo spesso. Capita un po’ ovunque, con maggiore ridondanza nelle aree assoggettate dalla mentalità mafiosa. Da oggi, però, c’è una novità pioneristica: la pena da scontare – per chi si macchia di questi gesti – può essere un vero e proprio strumento di riabilitazione. E il vettore è ancora una volta lo sport, quello targato Csi. Sì, un minore che aggredisce un arbitro durante una partita di calcio è stato «condannato» a partecipare al corso formativo per diventare – a sua volta – un fischietto per i campionati degli oratori di Reggio Calabria. Una vera e propria rivoluzione, applicata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria – quello del protocollo “Liberi di Scegliere” che sottrae i figli dei boss alle grinfie dei clan – che ha scelto di premiare la testimonianza legalitaria del Centro Sportivo Italiano. A tenere a battesimo il progetto “Liberi di fischiare per gli altri” è stato, poi, uno degli uomini di sport più importanti per il nostro Paese (e non solo per il suo palmares tecnico): Mauro Berrutto.

Riavvolgiamo il nostro della mattinata di questo 16 ottobre, dove dalle 10.30 presso l’aula del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria si è aperta la decima edizione del Reggio Calabria Sportinfest, la kermesse socio-educativa promossa dal Csi locale.



Uno «spogliatoio» insolito, quello scelto dal Csi, per lanciare il proprio progetto davanti a cinquanta ragazzi che saranno i futuri arbitri di pallavolo, calcio e pallacanestro dei campionati oratoriali reggini. A parlare ai giovani, un po’ rievocando il discorso di Tony D’Amato (interpretato da un magistrale Al Pacino) in “Ogni maledetta domenica” è stato un altro maestro di Sport, Mauro Berruto. «Le regole sono negoziabili?- ha chiesto l’ex ct della nazionale di volley collegato via Skype coi ragazzi in aula – Rispettare le regole non è un accessorio, è una testimonianza. Qualunque cosa tu faccia o dica stai lanciando un messaggio molto forte per chi ti osserva».