Miraculous Live Show, lo spettacolo di Ladybug è pronto a “sbarcare” a Roma

Una due giorni intensa, il 10 e l’11 Gennaio 2020 con matinèe e serali all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) con una produzione che consentirà al pubblico di vedere dal vivo Lady Bug e Chat Noir.

Lo spettacolo ufficiale della serie più amata da tutti i bambini, arriva finalmente anche in Italia e, dopo le tappe di Bologna e Torino, si fermerà nella Capitale, grazie all’agenzia di eventi “Spettacolissimo”, portando i due supereroi della televisione e i loro amici fuori dallo schermo.

“Miraculous” racconta le avventure della timida Marinette, una ragazza parigina che può segretamente trasformarsi nella supereroina Ladybug, coraggiosa e sicura di sé. Ciò che Marinette non sa è che il ragazzo per cui ha una cotta, il compagno di classe Adrien, si trasforma nell’eroe Chat Noir, a sua volta innamorato di Ladybug. Senza conoscere le rispettive identità segrete, i due combattono insieme ai loro alleati per sconfiggere il cattivo Papillon, che è intenzionato a rubare i loro poteri per poterli utilizzare per i suoi scopi malvagi.

Gli spettatori potranno ammirare oltre venti personaggi in azione, voli spettacolari, schermi led, momenti magici e la trasformazione tanto attesa di Marinette nella super eroina che tutti i bambini adorano. Insomma, è uno spettacolo da non perdere e “vivere” con la famiglia o gli amici.

E’ possibile acquistare il biglietto su TicketOne e, per ogni spettacolo, si potrà aggiungere anche al prezzo del proprio ticket, l’upgrade meet and greet che permetterà di ottenere una foto con i protagonisti dello show, il lanyard e il vip pass, una cartolina autografata, un poster e delle decorazioni per la cameretta.