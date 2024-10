Miramare in vendita, si o no? Svelato il futuro dell’ex hotel reggino

In questi giorni, sembrava essere emersa l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria di vendere l’ex Hotel Miramare a soggetti privati. Ipotesi conseguentemente scartata in quanto considerata “un grande errore“.

Non si è ancora deciso cosa ne sarà del bellissimo hotel situato sul nostro lungomare , che da anni verte in stato di abbandono. Una struttura meravigliosa, dal grande potenziale, che ha fatto la storia di Reggio Calabria , ma che oggi viene utilizzata dai pochi che la occupano, occasionalmente, per mostre e spettacoli.

Il Miramare dunque non è in vendita! A dicembre dello scorso anno è stata infatti messa in atto un asta pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile. Le trattative si sono concluse appena tre giorni fa, il 31 gennaio. Le procedure relative alla presentazione delle offerte per la locazione dell’immobile hanno ovviamente un vincolo di destinazione, quello a struttura alberghiera.

Trattandosi di una parte del patrimonio comunale, l’ex Hotel Miramare non può essere trasformato in un punto di riferimento per le attività culturali, ma deve mantenere il vincolo della destinazione alberghiera.

In una nota stampa, riguardante proprio il Miramare, l’Assessore al patrimonio comunale Anna Nucera afferma: