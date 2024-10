Asta pubblica per il Miramare, il Comune punta a farlo tornare un Albergo a 4 stelle

Asta pubblica per l’affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare” sito sul Lungomare Matteotti – angolo Via Fata Morgana 1 – del Comune di Reggio Calabria, da destinare a struttura alberghiera

Costituisce oggetto dell’avviso l’affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare”, sito sul Lungomare Matteotti, angolo via Fata Morgana 1, del Comune di Reggio Calabria, da destinare a struttura alberghiera avente servizi e requisiti minimi della classifica di “albergo a quattro stelle” e di ristorazione e di somministrazione di bevande (bar) di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge 25 agosto 1991, n.287.

L’immobile è concesso in locazione nello stato di fatto in cui si trova. La descrizione dettagliata dello stato di consistenza dello stesso immobile è riportata nella relazione tecnica allegata allo schema di contratto approvato con la determinazione del dirigente del Settore Sviluppo Economico e Sport, comprendente: accertamento tecnico preventivo del 02.05.2007 a firma del CTU nominato dal Tribunale di Reggio Calabria, schede descrittive degli ambienti interni/esterni (n. 139) e planimetrie dell’immobile (n. 4 tavole, oltre piano di copertura).

L’immobile necessita di opere di ristrutturazione ed ammodernamento, nonché dell’adeguamento degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, elettrico e antincendio in base alle norme vigenti.

Sono a carico del conduttore, oltre che le predette opere di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento, anche l’allestimento, l’arredamento e tutto quanto ulteriormente occorrente per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere e di ristorazione, da realizzarsi a totale cura e spese del conduttore.

Riferimenti catastali dell’immobile oggetto del presente avviso: Foglio RC/125 particella 245 Zona 1 – categoria D/2.



Il contratto ha durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di stipulazione.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte e modalità di presentazione.ore 12:00 del 31/01/2019 , a pena di esclusione, con le modalità previste dagli artt. 11 e 12 del disciplinare di gara.

