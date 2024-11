Il Mirassol Futebol Clube entra nella storia! Il tecnico è un ex Reggina

Una scalata che sa di impresa per la compagine brasiliana

Una impresa storica che i tifosi del Mirassol ricorderanno per tutta la vita. Infatti, dopo aver battuto per 1-0 il Chapecoense nell’ultima giornata della Serie B brasiliana, il club ha conquistato la promozione nel campionato Brasileirão per la prossima stagione, la serie A italiana.

Una scalata storica

Solo quattro anni addietro, nel 2020, il Mirassol ha vinto la Serie D e in cinque anni, è passato dalla quarta divisione alla massima categoria del calcio brasiliano. E ci sarà una bellissima coincidenza che è quella del centesimo anno dalla nascita che verrà festeggiato nel 2025, quando andrà a giocare per la prima volta nel Brasileirão.

Il tecnico, da maggio del 2023, è l’ex centrocampista della Reggina Santos Batista Mozart.