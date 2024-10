Miss Italia 2018, Coluccia è Miss Rocchetta Bellezza Calabria

È Verdiana Coluccia (con il numero 2), Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta Aiello Calabro (Cosenza), in piazza Plebiscito, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, la quinta, domenica 12 agosto a Serra San Bruno (Vibo Valentia), dove verrà assegnata la fascia di Miss Miluna Calabria 2018 in piazza Monsignor Barillari. Verdiana ha 22 anni (è alta 1.78), di Catanzaro, e studia per diventare una fashion designer. «Sono emozionatissima e felice, non ho davvero parole – racconta Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2018 arrivata alle finali regionali con la fascia provinciale di Miss Città di Santa Caterina dello Ionio 2018 – Adesso spero che a Jesolo farò bene perché voglio giocare al meglio questa opportunità e capire qualcosa in più sul mondo della moda».

Sul palco della serata ha portato i suoi saluti il presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di Aiello Calabro Franco Iacucci. «Vi ringrazio per gli sforzi che fate – ha detto Iacucci salutando l’agente regionale di Miss Italia in Calabria Linda Suriano e lo staff della Carlifashionagency – Apprezzo moltissimo i messaggi sociali che mandate dal palco durante le sfilate. Lottate contro i pregiudizi e il razzismo, seguendo le indicazioni della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, e questo è un grande lavoro da fare soprattutto in un momento storico in cui il diverso viene visto come un nemico». Il presidente della Provincia accoglierà, lunedì 27 aprile alle 12 nel Palazzo del Governo di piazza XV Marzo, le undici miss che porteranno il nome della Calabria alle prefinali nazionali.

«Voglio ringraziare il sindaco e presidente della Provincia Franco Iacucci per aver voluto, con la sua amministrazione comunale, riportare, anche quest’anno, il concorso di Miss Italia in Calabria nella bellissima Aiello Calabro. Voglio ringraziare, inoltre, il consigliere comunale Luca Lepore per il supporto. Ogni tappa è una finale regionale e noi vogliamo arrivare alle prefinali regionali con ragazze che rappresentino al meglio la nostra terra», è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La serata di Aiello Calabro, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse) e sostenuta dalla Regione Calabria attraverso la Legge regionale 13 che definisce le iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo, è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dal presidente Antonio Procopio dell’ufficio stampa del Napoli calcio, dal segretario l’attore Paolo Mauro, dall’attore e regista Max Mazzotta, Ilde Di Bella della gioielleria di Esposito Di Bella per Miluna, Alessandra Venneri ufficio stampa Kazpesky, Marika Petrone influencer di Rocchetta, Mariella Bernardo imprenditrice e Antonella Bernardo esperta di Formazione professionale. Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali di Jesolo Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri e Miss Valle dell’Esaro Calabria 2018 Giuliana Panzino. La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro composto da Ecle Rose, Alessia Mazzei, Luca Passarelli, Giada Gabriele e Alessia Mandoliti. Nel corso dello spettacolo ha, inoltre, cantato Giovanni Segreti. Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria».

La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.