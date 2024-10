Miss Italia 2019, il sogno si avvicina: tra le finaliste la reggina Miryam Melluso

Una tradizione che non smette di incantare, anche quest’anno le ragazze di tutta Italia hanno rincorso un sogno che, per alcune, si è concluso in modo positivo, per altre un pò meno.

Miss Italia è il concorso di bellezza più famoso dello Stivale che vede sfidarsi, puntualmente, le bellezze delle diverse regioni, in una lotta alla corona che solamente una di loro potrà vincere.

Questa mattina, giovedì 29 agosto, nelle sale del Museo M9 di Mestre sono stati infatti annunciati i nomi delle 57 ragazze che sono entrata a far parte, insieme alle già note 27, delle finaliste di Miss Italia 2019. Tantissime emozioni per le giovani in gara e per quelle che hanno visto terminare la loro avventura.

Tra le 80 bellezze italiane che si contenderanno la corona a Jesolo il prossimo 6 settembre figura anche lei: Miryam Melluso, originaria di Reggio Calabria. Al petto porta la fascia di Miss Eleganza Calabria, ed è stata scelta insieme a Miss Calabria Annalisa Alfieri e Domiziana Cappa (riserva). Tre bellissime ragazze rappresenteranno presto la nostra regione agli occhi degli italiani.