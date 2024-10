Miss Italia 2019, Myriam Melluso: “Ai miei figli dirò io c’ero”

Comincia così un altro lungo racconto della Miss reggina Myriam Melluso che, attraverso i social ha deciso di raccontare ad amici, parenti e italiani che la seguono, i giorni che prevedono il grande evento finale di Miss Italia 2019.

Il countdown è cominciato, solo pochi giorni ci separano dalla ‘scelta finale’. Il concorso di bellezza più famosa della Penisola si concluderà, infatti, il 6 settembre. Ciò che possiamo fare nel frattempo è conoscere al meglio la ragazza che porterà alto il nome della sua città di origine: Reggio Calabria.

“Sveglia presto ed al mattino trucco e parrucco, et voilà tutte pronte per la foto di gruppo…le 80 Miss degli 80 anni di Miss Italia, che emozione! In serata tutte e 80 abbiamo sfilato da piazza Torino a piazza Milano protestando contro le critiche che il concorso continua a ricevere, è stato davvero bellissimo marciare tutte insieme unite per un unico scopo: LA LIBERTÀ PER LA BELLEZZA, la stessa bellezza che SALVERÀ IL MONDO!

Miss Italia è anche unione e forza di tante giovani donne”.