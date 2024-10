Una reggina a Miss Italia 2021. Tutto pronto per la finale

Francesca è l’unica calabrese in gara che concorrerà per il titolo di Miss Italia 2021

La reggina Francesca Tiziana Russo è l’unica calabrese in gara che concorrerà per il titolo di Miss Italia 2021.

Gli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency:

“Siamo in trepida attesa e le auguriamo di raggiungere il suo sogno…ad maiora Francesca Tiziana!”.

Tutto pronto per la finale di Miss Italia 2021

Dopo lo sfortunato rinvio di dicembre, dove le ragazze erano a Venezia da qualche giorno per le prime puntate del format, sono tornate in laguna per l’assegnazione dell’ambita corona. Le diciannove Miss finaliste si stanno preparando per l’atteso evento, inoltre, da oggi sulla pagina Instagram dedicata al format @crown.revolution viene raccontato il diario di bordo delle Miss in gara, oltre ad essere forniti in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

L’edizione numero 82 dello storico e longevo concorso di bellezza, guidato dalla instancabile patron Patrizia Mirigliani, che quest’anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi interamente e per la prima volta sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali e al pubblico più giovane: la generazione Z.

La sfida di conciliare la tradizione del concorso con l’innovazione è affidata alla conduzione di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene. Ad affiancarlo l’iconica Elettra Lamborghini, uno dei volti più conosciuti e amati della gen Z. A traghettare il pubblico verso il nuovo format è Carolina Stramare, Miss Italia 2019, attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del campionato serie B di calcio.

Ai componenti della giuria l’arduo compito di eleggere la nuova Miss Italia 2021: presidentessa di giuria Elisabetta Franchi, stilista, Arturo Brachetti, trasformista, Jonathan Kashanian, esperto di moda, Giulia Salemi social influencer. Helbiz Live è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc, e smart tv. Per assistere alla diretta di Miss Italia, basterà scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su App Store e registrarsi. La app è gratuita e i contenuti della Finale saranno fruibili senza alcun costo.