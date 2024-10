Una reggina a Miss Italia 2023: attesa e speranze per il grande sogno di Carlotta Caputo

Dopo 13 anni Salsomaggiore Terme torna ad ospitare la finale di Miss Italia. La vincitrice dell’edizione 2023 verrà proclamata nella serata di sabato 11 novembre e tra le 40 protagoniste c’è la bellissima Carlotta Caputo, giovane reggina che sogna in grande.

Eletta Miss Italia Calabria, nell’84ª edizione del concorso di bellezza, affronterà l’ultima tappa di questo fantastico viaggio a Salsomaggiore, dal 7 all’11 novembre, insieme alle finaliste delle altre Regioni e ad un’altra calabrese: Zari Mastruzzo di Rende.

Unica minorenne in gara tra le 40 finaliste nominate, Carlotta ha già dimostrato di essere più che in grado di portare alto il nome della sua città e della sua regione.

Carlotta non ama parlare di se stessa, preferisce siano gli altri a farlo. Ma si definisce “una diciassette semplice, solare, sincera“.

“Amo i sentimenti veri e forti, amo dare forse più che ricevere e sono molto esigente nei confronti di me stessa; ho un motto You can, tatuato sul mio corpo che ho fatto per un motivo principale che voglio rimanga segreto, ma questa voce guida che mi dice che io posso fare o cercare di fare ogni cosa, è la mia spinta e il mio coraggio nella vita, nello sport, nello studio, e in tutte quelle cose che mi mettono alla prova.

Ho fatto danza per tanti anni, ho questa passione estrema per gli scatti, i riflettori, le passerelle. Mi piace vestirmi e truccarmi e interpretare ciò che mi chiedono mettendo sempre qualcosa che mi appartiene. Miss Italia mi sta insegnando a parlare davanti ad un pubblico, con un microfono in mano, e ciò che non avrei mai pensato di fare ora inizia ad essere naturale. La vita è una scoperta, nessuno sa cosa ci riserva, ma io adoro le sorprese”.