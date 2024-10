Miss Italia Calabria 2020: prima selezione dopo la pandemia

Sarà Cirella a riaprire la stagione di Miss Italia Calabria 2020.

Dopo il successo della prima manifestazione ad ottobre e l’elezione di Francesca Carolei a Miss Egea, dove la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivista per la Calabria, è stata la prima agenzia in Italia a partire con l’edizione 2020; la kermesse è pronta a ripartire con la prima selezione post Covid – 19, lasciandosi alle spalle il brutto periodo della pandemia.

La serata si terrà dunque venerdì 7 agosto 2020, alle 21:30, al Monalisa 3.0 di Cirella, uno dei posti più esclusivi della Calabria, e sarà condotta dall’attrice Larissa Volpentesta; immancabile sarà ancora la presenza del corpo di ballo con le coreografie di Lia Molinaro.

La vincitrice si aggiudicherà il titolo di Miss Monalisa 3.0. Tornerà così l’appuntamento che riaprirà il sipario della stagione estiva del concorso di bellezza e, come da consuetudine, ragazze provenienti da tutta la Calabria parteciperanno alla gara. La mission di Miss Italia Calabria rimane la valorizzazione della bellezza in tutte le sue forme e diversità, a cominciare quindi dalle ragazze in gara fino agli scenari naturali e non dei territori calabresi, promuovendo in questo modo la cultura e creando un tutt’uno che è unico nel suo genere.

La serata potrà essere seguita in diretta dal canale social Facebook Miss Italia Calabria.

“Innanzi tutto ci tengo a ringraziare la nostra Patron Patrizia Mirigliani che ha fortemente creduto e voluto questo inizio, siamo emozionati e non vediamo l’ora di iniziare, anche perché visto il momento che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere ci sembrava una cosa impossibile, e invece per fortuna questa prima data è arrivata.” – commenta così Linda Suriano, agente regionale del concorso – “Siamo vogliosi di iniziare, ci manca tutto, è un’estate anomale senza Miss Italia e credo lo sia anche per tutte le persone che seguono questa avventura. Anche le ragazze iscritte non vedono l’ora di salire sul palco tanto ambito, c’è tanta emozione e felicità; speriamo di portare a casa un buon risultato, una Miss Italia calabrese”.

Un ringraziamento ai gestori del Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella Paola e Stefania Caroprese, Massimo Viola, Giuseppe Arnieri e Francesco Barone.