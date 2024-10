Miss Italia Calabria a Rende

Terza tappa per Miss Italia Calabria. Il 19 giugno selezioni a Rende per il concorso che, anche per questa edizione dopo i successi delle precedenti, è curata dall’agenzia Carlifashionagency, diretta Linda Suriano. Le ragazze saliranno sul palco allestito negli spazi dell’azienda Calabra Maceri, dalle ore 21:00.

Il concorso Miss Italia Calabria, organizzato dalla Carlifashionagency, è stato il primo in Italia ad aprire le selezioni dell’importante evento che porterà le quaranta finaliste sotto gli occhi di Patrizia Mirigliani e delle telecamere nazionali. A condurre la serata Erica Cunsolo, Miss Calabria 2008.

Miss Italia Calabria è ospitata da Calabra Maceri perché crede in una Calabria migliore, una Calabria che parte dalle sue criticità, si mette in moto e riesce a creare bellezza dove sembra non esserci. Con questi pochi concetti potremmo già spiegare perché assegniamo qui la fascia di Miss Calabra Maceri, all’interno dello stabilimento che ogni giorno trasforma i rifiuti in nuove risorse o bonifica strutture o zone prima intossicate.

Calabra Maceri , partner regionale di Miss Italia Calabria, apre le porte alla bellezza ospitando all’interno del suo stabilimento la terza selezione di questa edizione 2017. Sarà un evento in grande stile, con una scenografia innovativa e originale. “Un senso alla differenza” è lo slogan di Calabra Maceri e Miss Italia Calabria vuole far arrivare al pubblico un senso differente di bellezza delle miss che salgono sul palco: donne impegnate nel sociale appunto, donne che studiano, che lavorano, donne che fanno della bellezza una virtù e non solo un fattore estetico ed ecco perché quando si vede da fuori questo impianto della Calabra Maceri bisogna pensare che qui dove arriva ciò che non serve più a casa nostra, trova una seconda vita.

La scelta della location nasce quindi dalla volontà di far conoscere una realtà che funziona e di abbinare la bellezza, la cultura, l’arte e il riciclo

L’azienda nasce nel 1990 come piccola impresa dall’idea di tre fratelli, con lo scopo di intercettare materiali di recupero dal volume complessivo di rifiuti prodotti nell’area urbana cosentina sottraendoli alle discariche per valorizzarli come materia prima seconda. Da allora ad oggi, l’azienda ha fatto moltissima strada, diventando leader in questo settore. Calabra Maceri, lo abbiamo già detto diverse volte, tiene a cuore l’ambiente.

Attraverso visite guidate per le scuole presso gli impianti, campagne di comunicazione e divulgazione, Calabra Maceri e Servizi S.p.A. è sempre attenta a creare sistemi gestionali adeguati a consolidare le buone pratiche di conferimento dei rifiuti. La politica aziendale mira, quindi, a creare una cultura ambientale orientata al rispetto ed alla salvaguardia del pianeta attraverso piccole azioni quotidiane quali la raccolta differenziata.

L’attenzione all’intero ecosistema è testimoniata, inoltre, dal continuo investimento in innovazioni tecnologiche ed dall’utilizzo di energia pulita e rinnovabile attraverso la realizzazione sul tetto degli edifici degli impianti di c.da Cutura e c.da Lecco di grandi impianti fotovoltaici con potenze pari a circa 3 megawatt complessivi che vengono utilizzati per la produzione di buona parte dell’energia necessaria al funzionamento degli impianti stessi.

«Siamo orgogliosi di essere già partiti sul finire del 2016 con le nuove selezioni – afferma Linda Suriano, agente regionale del concorso – abbiamo ideato un’edizione piena di novità. Punteremo, anche questa, volta sulla cultura, l’arte e l’amore verso la nostra terra – e aggiunge – abbiamo creato nuove sinergie e collaborazioni con professionisti della comunicazione».

A seguire il concorso, infatti, la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione. In onda su ben 15 radio, tra queste: Radio Sound; Radio Valentina; Radio Studio97; Radio Onda Verde; Radio One; Antenna Febea. Un vero e proprio diario di bordo del concorso più amato d’Italia. Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua la patron Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria».

Il concorso, dunque, avrà un nuovo look e una nuova scenografia continuando a guardare a importanti temi sociali. La Carlifashionagency durante le serate di Miss Italia 2017 vuole lanciare un messaggio sociale che dica “no” al femminicidio, al bullismo e cyberbullismo e proietterà, ad ogni eventi, alcuni spot di sensibilizzazione sui temi. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione.

“Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità, Miss Italia non dimentica infatti il sociale e la cultura. Tra i partner ufficiali, anche in questa edizione, la casa editrice Pellegrini.

Nell’edizione 2016 tre delle undici finaliste che dalla Calabria sono arrivate alla finale nazione di Jesolo hanno avuto un ottimo risultato: Emma Barbieri, diciottenne di Maierato (Vv), si è classificata al quinto posto durante la finalissima del 10 settembre scorso; Gaia Parise, di 18 anni di Cirò Marina, si è classificata al secondo posto per la fascia Miss Keirà e nelle venti finaliste nazionali, Barbara Loscerbo, diciannovenne di Cosenza, si è classificata fra le prime quaranta finaliste nazionali.