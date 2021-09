Mister moda fashion 2021: vince il reggino Gabriele Costa

Lo scorso 11 settembre, presso l'Hotel Parco delle Rose di San Giovanni Rotondo, si è tenuta la finalissima del concorso nazionale "Miss e Mister Moda Fashion Italia 2021" del Patron Antonio Cirillo.

L'evento, che ha visto protagonisti miss, mister e baby provenienti da tutte le Regioni d'Italia, è stato coronato dalla vittoria di un giovane reggino. Si tratta di Gabriele Costa, 18 anni di Reggio Calabria, un talentuoso viso scenico che, probabilmente, potremo ammirare presto sul piccolo schermo.

Alla manifestazione hanno preso parte: come ospite d'onore, la miss Ecuador in Italia 2019, Shanara Madelyne Ordoñez, la direttrice di Miss Ecuador Italia, Alexandra Moreno, il Presidente di Miss Ecuador in Italia, Enmanuel Jaime Orellana Neira, lo showman televisivo pugliese, Giuseppe Luigi Iannetti, la stilista Rosanna Stega, la giornalista Alessandra Tomarchio e, ultimo ma non meno importante, il Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. Direttore del Concorso Nazionale e Internazionale Antonio Cirillo.

Foto di Fernando Vecchini