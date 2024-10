Mister Toscano fa distinzione fra i tre precedenti campionati vinti e quello con il Cesena

Un altro campionato vinto, il quarto della sua carriera dalla C alla B. Ormai per chi intende puntare alla promozione Mimmo Toscano rappresenta quasi una certezza e nonostante il rinnovo automatico maturato con la vittoria del torneo, la sua permanenza non è certa, quanto invece sono sicuri gli interessamenti fortissimi nei suoi confronti di Benevento, Vicenza e Padova. Ha stradominato con il suo Cesena il girone B, ottenuto la vittoria con largo anticipo e mira dritto al record di punti. E nel corso dell’intervista rilasciata qualche giorno addietro ai colleghi di tuttocesena.it, ha voluto precisare la differenza tra le tre promozioni precedenti e questa con i romagnoli: “Gli altri campionati vinti erano figli solo del risultato, invece questa vittoria è figlia di ciò che hai costruito: i ragazzi sanno che il campionato non finisce oggi, ma non sarà facile. Voglio che questa stagione venga ricordata per tanti anni, per i numeri e per quello che ha dato e darà la squadra in campo. Il futuro? Come ho detto l’anno scorso, questo non è il momento. Dipende da quello che si vuole fare insieme alla società, poi vedremo cosa succederà”.