“Il mito Carminello e la storia della Curva”. Le foto della presentazione del libro

Il mito è tornato ed è riuscito a suscitare nuovamente grandi emozioni e coinvolgimento. Esattamente come quando dal palchetto della curva sud, lanciava quei cori in grado di far cantare l'intero stadio. Carminello è tornato all'interno di quel rettangolo di gioco che è stata casa sua per moltissimi anni. Questa volta lo ha fatto per raccontarsi e per raccontare la storia della mitiva Curva, quella che per tantissimi anni lo ha visto grande protagonista insieme agli straordinari risultati che la Reggina conquistava.

Un concentrato di racconti, aneddoti, particolari vissuti intensamente che Carminello ha voluto raccogliere all'interno di un libro “Il mito Carminello e la storia della Curva”, presentato in una location che non poteva essere diversa dal Granillo. Momenti di grandissima emozione hanno accompagnato l'intenso pomeriggio e rivedere quella curva nuovamente con i tifosi, è stata davvero una bellissima emozione per tutti. In rappresentanza della Reggina il ds Massimo Taibi, che ha vissuto insieme a Carminello i primi due anni degli amaranto nella massima serie. Tutto da brividi, bravo Carminello.