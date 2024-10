Mito e scienza al Planetario in “Una notte sotto le stelle”

“Una notte sotto le stelle: il cielo sopra di me, la legge morale in me” è il titolo, ispirato alla celebre frase di Emmanuel Kant, dell’evento spettacolo che si terrà martedì 22 maggio, dalle ore 18.30, al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena e la struttura di Via Salita Zerbi a Reggio Calabria, ripercorrerà il mito di Ulisse, sotto il profilo scientifico e letterario – musicale.

A partire dalle 18.30, la conferenza “Il viaggio di Ulisse tra le stelle”, a cura della professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario e a seguire, alle 19.30 il reading letterario musicale “Itaca, il Nostos” a cura degli studenti del Liceo, per la direzione artistica di Francesco Maesano e per la regia di Enrico Tromba, docenti del “Rechichi”.

Un “viaggio” tra la poesia antica e moderna, accompagnata dalla musica dei Pink Floyd, in ensemble orchestrale.

A seguire l’osservazione della volta celeste con i telescopi, a cura degli esperti del Planetario.

L’iniziativa gode del patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana, ente a cui afferisce il Planetario.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

«Ancora una volta i nostri studenti si mettono alla prova in un contesto metropolitano. Siamo l’unico liceo con l’indirizzo musicale della provincia di Reggio Calabria – dichiara il Dirigente Scolastico – e quale migliore occasione che la città capofila per presentare uno spettacolo originale e unico nel suo genere, frutto del talento artistico dei nostri docenti e allievi. Con l’auspicio – conclude – che non solo gli appassionati di astronomia e di letteratura, ma anche gli studenti delle scuole reggine, con i loro professori, possano venire ad ascoltarci nella cornice del Planetario».