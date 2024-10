Centri di Mobilità, al via il progetto ambizioso della MetroCity

Dalla Città Metropolitana nuovi Centri di Mobilità per un territorio più connesso e sostenibile

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha dato il via a un progetto ambizioso, volto a rivoluzionare la mobilità sostenibile nell’Area Grecanica. Il Vice Sindaco Versace, promotore di questa iniziativa, ha portato in Consiglio Metropolitano la proposta di una variazione di bilancio che garantirà i fondi necessari alla realizzazione del “Centro di Mobilità di 1° Livello e dei Centri di Mobilità di 2° Livello”, rispondendo alle esigenze di un territorio spesso isolato.

Un progetto strategico per la rinascita dell’Area Grecanica

L’iniziativa si inserisce nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), un programma che, in collaborazione con la Commissione Europea, mira a rilanciare le aree meno servite del Paese. Con un investimento di 1 milione di euro, il progetto punta a migliorare le infrastrutture essenziali per garantire un accesso agevolato ai servizi pubblici, promuovendo una maggiore attrattività dell’area e rispondendo ai bisogni delle comunità locali.

Centri di Mobilità per un sistema di trasporto moderno e accessibile

L’intervento prevede la creazione di un Centro di Mobilità di 1° livello e di più Centri di 2° livello, strutture essenziali per rafforzare il sistema di trasporto nell’Area Grecanica. Queste infrastrutture offriranno ai residenti mezzi moderni e una rete più efficiente di collegamenti, favorendo una mobilità più integrata e accessibile.

Variazione di bilancio e piano di attuazione

Grazie all’approvazione della variazione di bilancio per il triennio 2024-2026, che ha ottenuto anche il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, è stato possibile allocare le risorse finanziarie per avviare il progetto. La Città Metropolitana ha stabilito un cronoprogramma che scandirà le fasi di progettazione, affidamento dei lavori e realizzazione, con un collaudo previsto entro il 2026. Il progetto sarà monitorato costantemente per garantire un utilizzo efficiente dei fondi pubblici, assicurando il rispetto delle scadenze.

Verso una mobilità più sostenibile

Versace ha ribadito l’importanza di progetti come questo, che portano benefici concreti alle aree periferiche, migliorando l’accesso ai servizi e contribuendo a una mobilità sostenibile. I nuovi centri rappresentano una soluzione concreta per ridurre l’isolamento dell’Area Grecanica, creando una rete di trasporti in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.

Con questo investimento, l’Area Grecanica si proietta verso un futuro più connesso e sostenibile, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il progetto testimonia l’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria a sostegno di una comunità che guarda al domani con rinnovato ottimismo e opportunità.