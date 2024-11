Moda premaman senza rinunce

di Davide Gallo – Segreto di pulcinella: per decenni la moda premaman si è limitata a “coprire” il corpo delle future mamme, senza provare a dare quel qualcosa in più in grado di regalare fascino, sensualità ed interesse ad una silhouette sicuramente particolare quale quella di una donna incinta.Abiti larghi, ma comodi, si diceva. Un piccolo imbroglio che in realtà nascondeva una semplicità stilistica fine a se stessa e non giustificata da particolari e reali limiti nel design.Oggi per fortuna non è più così. Sia nei negozi dedicati nei vari centri commerciali o nelle boutique, piuttosto che su internet attraverso i principali e-commerce di abbigliamento che vendono abbigliamento premaman, le mamme di oggi possono disegnare il loro look senza troppe rinunce e, perché no, qualche volta anche “osando”. Il concetto di moda premaman infatti è passato dal semplice “coprire” al “vestire”. Una differenza molto ampia che propone alle mamme in attesa di poter gestire il loro guardaroba con naturalezza e ampia possibilità di scelta.Altro aspetto fondamentale è la possibilità di fare acquisti comodamente da casa che per una mamma in attesa non è affatto scontato, e-commerce come Zalando mettono a disposizione una intera sezione del sito dedicata alla moda premaman e del piccolo in arrivo. Altri esempi e spunti li possiamo trovare su siti come Etsy che ci fanno conoscere le idee di piccoli o medi artigiani, che propongono nuove idee sulla base di esperienze anche personali, quindi magari più vicine all’universo mamma, e mettono in vendita le loro creazioni direttamente online.Per capire di cosa stiamo parlando può essere utile riferirci per qualche minuto a quelle che sono le principali proposte della moda premaman per il prossimo inverno. L’aspetto, da subito evidente, delle collezioni proposte, suggerisce come le curve della gravidanza non vengano nascoste o dissimulate dagli abiti, ma vengano al contrario assecondate, disegnando così outfit molto femminili e sensuali allo stesso tempo.Per il prossimo inverno ci si aspettano temperature rigide e quindi per proteggere la mamma ed il suo bebè in arrivo, si pensa ai cardigan morbidi e caldi, lavorati a maglia che però non rinunciano a rincorrere quel minimo di sensualità realizzando scolli particolari, magari a favore di decolté. Per quanto riguarda le colorazioni di questi capi in lana, abbandonati gli stereotipi del grigio e del panna, si possono trovare soluzioni che osano di più come il prugna, blu, illa o addirittura il rosso. Quest’ultima cromaticità la ritroverete non solo nella maglieria ma anche in diversi cappotti.Se guardando i maglioni della moda premaman per il prossimo inverno verrete colti da una strana sensazione di déjà vu, non sorprendetevi; esiste in effetti una tendenza diffusa per queste soluzioni a riprendere quelle che erano le realizzazioni tipiche degli anni 80.Cosa metteremo sotto questi cardigan? Anche qui la parola d’ordine rimane “osare”. Sì perché l’idea che va per la maggiore è quella di utilizzare magliettine o vestitini con colori e fantasie varie; si andrà dai motivi anni settanta ai grafismi astratti, passando per colorazioni in stile urban-chic.E per le gambe? Due le possibili soluzioni. Per le future mamme che hanno già preso qualche chilo in più, la proposta principale è quella dell’intramontabile jeans, un classico per tutte le stagioni, tornato di moda nella sua variante più moderna (e più utilizzata dalle ragazze di oggi) del colore blu compatto. Altra soluzione viene data da speciali leggins in grado di rivestire le gambe in maniera molto slim, per poi accogliere in maniera morbida e calda la pancia.Moda a parte, sia che scegliate i jeans sia che preferiate i leggins è bene trovare capi che sentiate davvero comodi e che non stringano troppo in vita.Abbiamo esordito in questo post dicendo che l’attuale declinazione della moda premaman non rinuncia a nulla ma anzi osa, ci prova. Ebbene, non si poteva dunque concludere la descrizione dell’outfit ideale senza aver speso almeno due parole sugli accessori. Da indossare all’aperto il must imposto è quello di sciarpe morbide e molto larghe, meglio se realizzate con la stessa trama del maglione. Accessori molto adatti da portare in casa per dare un tocco di carattere al proprio look premaman, sono le collane molto lunghe, con perline o in metallo, che dal collo scendono fin giù sulla pancia.