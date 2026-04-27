Carla Giglio conquista la finale regionale di Miss Mondo Calabria

Si è svolta nella suggestiva cornice del CapoSperone Resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, rappresentato in esclusiva regionale dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Un evento all’insegna della bellezza, del talento e dell’entusiasmo, che ha visto la partecipazione di numerose aspiranti miss, la presenza di finaliste regionali e un grande pubblico.

Tra le protagoniste della serata, Carla Giglio, 16 anni, ha conquistato l’accesso alla finale regionale di Miss Mondo Calabria, distinguendosi per eleganza, presenza scenica e determinazione.

Alta 1,80 m, Carla frequenta la classe terza del Polo Liceale Guerrisi di Cittanova, indirizzo sportivo. Una giovane studentessa che unisce impegno nello studio e passione, rappresentando un esempio positivo per i suoi coetanei.

«È stata un’esperienza bellissima ed emozionante» – ha dichiarato Carla – «Questo risultato per me rappresenta una grande soddisfazione personale, ma anche la conferma che con impegno, sacrificio e costanza si possono raggiungere risultati importanti».

Guardando al futuro, Carla dimostra grande maturità e chiarezza di obiettivi: «Il mio sogno è continuare a studiare, crescere sia dal punto di vista personale che professionale e costruire un futuro solido. Mi piacerebbe raggiungere grandi obiettivi senza mai perdere la semplicità e la voglia di migliorarmi».

Un traguardo che la giovane dedica con riconoscenza a chi la sostiene ogni giorno: «Questo successo lo dedico alla mia famiglia, che mi sostiene sempre, ai miei insegnanti che credono in me e a tutte le persone che mi incoraggiano ogni giorno. Senza di loro sarebbe tutto più difficile».

Infine, un messaggio rivolto ai ragazzi della sua età: «Vorrei dire ai ragazzi di credere sempre in sé stessi, di impegnarsi nello studio e di non arrendersi davanti alle difficoltà. I risultati arrivano quando si lavora con serietà e passione».

«Siamo orgogliosi del livello espresso durante questa selezione» – ha dichiarato Andrea Cogliandro, titolare dell’agenzia organizzatrice ed esclusivista regionale del concorso – «Eventi come questo dimostrano quanto talento, impegno e valori positivi siano presenti tra le giovani del nostro territorio. Miss Mondo Calabria continua a essere un’importante vetrina di crescita personale e opportunità. Ringrazio di cuore il gruppo di make-up artist, hair stylist e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, rendendo l’evento un vero successo».

La serata al CapoSperone Resort ha confermato ancora una volta il valore del concorso Miss Mondo Calabria come importante occasione di crescita, formazione e visibilità per le partecipanti.