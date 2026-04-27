Reggina, Torrisi: ‘Tantissime e serie possibilità che possa accadere qualcosa extra campo’

L’analisi di mister Torrisi in conferenza stampa, dopo la vittoria sofferta contro il Milazzo: “Abbiamo vinto una partita con merito, soprattutto nel secondo tempo si è messa quella ferocia che serviva in un campo dove era veramente difficile giocare, anche se il primo gol arriva da un ottimo sviluppo di manovra. Si è subìto un rigore che definire dubbio è anche generoso, ma nonostante questo siamo riusciti a tornare in partita e vincerla. Il successo non porta a nulla perchè i risultati degli altri campi hanno visto solo la Nissa fermarsi e quindi… Va bene così, pazienza.

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L’obiettivo rimane quello di conquistare sei punti tra Milazzo e Sambiase e poi adesso cerchiamo di attendere notizie importanti da situazioni extra campo. In questi giorni la direzione generale mi ha reso partecipe di quello che la società sta facendo e penso che ci siano tantissime e serie possibilità che possa accadere qualcosa.

La Reggina ha perso il suo campionato dopo la sconfitta interna con la Vigor Lamezia. E’ normale che se dopo otto partite hai otto punti e quattro sconfitte, la stagione la comprometti. Poi i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario rimettendoci in carreggiata, tutte le partite non si possono vincere. Qualche errore lo abbiamo fatto anche noi di presunzione, ma per il percorso che abbiamo fatto, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Per quella che è la rosa della squadra si è fatto il massimo. Nella mia gestione siamo primi sotto tutti i punti di vista, i numeri non lasciano scampo. Quando sono arrivato, parlare di vittoria del campionato era pura follia e il sottoscritto è stato preso per pazzo quando lo ha detto. Non siamo stati bravi a fare l’ultimo step.

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Il futuro? Pensiamo a domenica, non c’è urgenza per parlare di altro. Quando sono arrivato abbiamo parlato chiaro e quello che è stato fatto è davvero importante. Intanto percorriamo tutte le strade possibili e immaginabili che possano darci una speranza di promozione: giudiziaria, sportiva, i play off, tutte le situazioni in ballo. Poi tireremo le somme. La Reggina è la Reggina, ma il mio rinnovo non è oggi una priorità, anche perchè di futuro abbiamo parlato nel momento in cui ho firmato al mio arrivo. Con la proprietà e la direzione sportiva ho un rapporto straordinario”.