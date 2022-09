Modena, parla il Ds Vaira: un arrivo dal mercato, la pace con De Maio e gli infortuni

A qualche giorno dalla delicata sfida contro la capolista Reggina, è intervenuto in conferenza stampa il ds del Modena Davide Vaira, le sue dichiarazioni riprese da avantigialli.com:

Infortuni, mercato e De Maio

“Voglio chiarire il motivo di questa scelta: tutto parte dall’infortunio di Battistella. Il ragazzo ha subito un infortunio importante, e su di lui credevamo veramente. Da lì abbiamo pensato di intervenire a gennaio. Passano i giorni e Gargiulo si fa male col Brescia, riesce a giocare a Genova, ma lì prende un pestone grave. Gli accertamenti hanno evidenziato la frattura del metatarso, e dopo le consulenze si è scoperto che il ragazzo dovrà portare il tutore per 45 giorni. La sua assenza sarà significativa. Oltre a queste due assenze, c’è da valutare la situazione Armelllino. Marco ha un peso notevole nella nostra squadra, ma sta convivendo con un problema al piede. Lui è un leone, ma non è al meglio. Tutto questo, ci ha fatto decidere di andare ad intervenire. Il mercato degli svincolati non è mai facile. Con Andrea Poli ci sono stati dei colloqui in estate, ma poi le strade non si erano trovate. Una volta che abbiamo deciso di intervenire, nel giro di pochi giorni abbiamo deciso. Quando ci siamo sentiti al telefono, ho sentito il fuoco giusto in lui, ha visto tutte le nostre partite. Al livello fisico dovrà volerci qualche settimana, ma Poli non ha bisogno di tante presentazioni. E’ un ragazzo per bene e si è calato nella nostra realtà con grande umiltà. Questi sono i motivi per cui siamo intervenuti. La durata del contratto è fino al 30 giugno, e poi si vedrà. De Maio? Ci siamo incontrati stamattina, io lui e il mister. La situazione è rientrata. Sabato sarà a disposizione per la partita con la Reggina”.

foto: pagina ufficiale FB Modena FC