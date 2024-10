Modena, Gagno: ‘Reggina forte e con grandi qualità nei singoli’

Il portiere del Modena Riccardo Gagno ha ricevuto il premio USSI-Gergs al Liceo Tassoni ed ha parlato anche del momento della sua squadra: “Possiamo dire che siamo una squadra matura, ma sta a noi dimostrarlo in ogni partita. Abbiamo dimostrato anche altre volte di fare un paio di partite bene e dopo sbagliare sotto il punto di vista dell’atteggiamento, o per troppi errori tecnici e quant’altro. Ci stiamo allenando bene, la voglia di confermarsi c’è, non che prima mancasse. Vogliamo fare più punti possibili e poi quando arriveremo alla fine tireremo le somme sull’obiettivo raggiunto, dichiarazioni riportate da Avantigialli.com.

La Reggina ha dimostrato più e più volte di essere una squadra forte, costruita bene con dei grandi giocatori e c’è da stare attenti. Hanno tante qualità nei singoli, non è una partita da prendere sotto gamba. Anche perché all’andata abbiamo vinto 1-0 ma è stata una partita abbastanza combattuta. Servirà un Modena compatto e tutto il gruppo visto il periodo intenso, adesso siamo un po’ a corto di uomini per via degli infortuni, ma sono sicuro che ognuno di noi che scenderà in campo darà il 100%, c’è bisogno di tutti”.