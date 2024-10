Modena-Reggina: primo obiettivo quota 2000. Il dato dei biglietti settore ospiti

Un nuovo settore aperto per soddisfare le richieste dei tanti tifosi della Reggina. Il campionato torna dopo la sosta e gli amaranto con il comando della classifica, ripartono dalla difficile trasferta di Modena. Inzaghi non si lascia ingannare dalla posizione in graduatoria dei canarini, conosce le qualità dei gialloblu e sa bene che all’interno di quell’organico sono presenti calciatori validi che fino ad oggi hanno conquistato solamente tre punti ma che ne avrebbero meritati decisamente di più. Sa altrettanto bene che troverà un ambiente voglioso di riscatto e pronto a sostenere i propri beniamini, ma sa pure che al fianco di Crisetig e compagni, ci sarà anche un nutritissimo gruppo di tifosi amaranto. Esaurito il primo settore, si sta procedendo alla vendita dei biglietti del secondo messo a disposizione e sono già 262 i tagliandi acquistati per un totale di 1862. Ci sarà tempo fino a venerdi sera per raggiungere l’obiettivo dei 2000.

