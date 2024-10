Modena-Reggina: si va verso il sold out nel settore ospiti. Il dato aggiornato

Potrebbe non bastare il settore riservato ai tifosi della Reggina. Dei 3200 posti disponibili, la società modenese ne mette a disposizione esattamente la metà, per il momento, e dopo soli due giorni di prevendita, è incredibile la risposta dei sostenitori amaranto. In quella zona d’Italia si sono sempre mossi in gran numero, l’attuale posizione in classifica ed un gioco assai divertente della squadra, sta dando ulteriori stimoli e sollecitazioni.

In chiusura della seconda giornata di prevendita, sono 1179 i biglietti venduti, quindi facilmente immaginabile che già dalla giornata di lunedi si possa completare il settore.