Modesto: ‘A Reggio momenti indimenticabili, ma adesso sono a Crotone’

Mister Modesto alla vigilia del match delicatissimo da giocare al Granillo contro la Reggina: “I ragazzi li ho visti come nelle ultime settimane, la voglia giusta e l’attenzione giusta, poi è sempre la partita che ti dice se in realtà è così. I calciatori vivono il momento, le situazioni e dico che partite normali per noi da qui alla fine non ce ne saranno. Non credo di dover caricare troppo la gara, anche perchè non c’è bisogno, un derby bellissimo da giocare dove si affrontano due squadre con le problematiche del momento, anche se loro possono avere delle tensioni molto alte”.

Leggi anche

I problemi della Reggina e i ricordi

“I problemi che state elencando per la Reggina, li abbiamo avuti anche noi e con giocatori cambiati stiamo cercando di fare un percorso nuovo. Ogni partita si vuole vincere, chi è in testa alla classifica e chi è in coda, poi ci sono una serie di elementi che caratterizzano le gare come la tranquillità, la pressione, la tensione, le dinamiche in base alle necessità. Noi siamo costretti a fare punti in ogni partita, puntando a fare sempre il massimo del risultato. I sentimenti non posso negarli, da calciatore alla Reggina ho trascorso momenti bellissimi e con tanti amici ancora ci sentiamo. E’ stato fatto qualcosa di straordinario come l’annata del meno quindici e sono anche cittadino onorario di Reggio Calabria. Ora ci ritorno con il Crotone, con la squadra della mia città, quando inizia la partita le cose si separano”.