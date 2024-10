Reggina-Crotone: ultimo dato aggiornato sui biglietti venduti

Dopo un buon avvio, prosegue con un andamento lento la prevendita dei biglietti per la prima delle tre sfide che possono decidere il futuro della Reggina in questo campionato.

Leggi anche

Prevendita non esaltante

E’ molto probabile che la società si aspettasse una partecipazione diversa, ma la risposta è arrivata solo dal solito zoccolo duro, senza coinvolgere per ora tutti gli altri. Sono circa 3000 i biglietti venduti al momento, esclusi ovviamente gli accrediti e gli ingressi di cortesia che solitamente sfiorano i cinquecento tagliandi. Niente di particolarmente esaltante per la prima delle tre sfide che valgono una intera stagione per la Reggina. Quindi nessun colpo d’occhio al Granillo, ma quel che conta è l’intensità ed il rumore che i tifosi riusciranno a fare nell’incitamento alla squadra. Il resto dovranno farlo i calciatori in campo attraverso la prestazione che, necessariamente, dovrà essere diversa dalle ultime dieci.