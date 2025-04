Molochio: un grande successo la seconda edizione del raduno ‘Quaddisti Galasia’

Si è svolta lo scorso 25 aprile, a Molochio, la “Seconda Edizione della Passeggiata in Quad e Moto 4×4” organizzata dall’associazione Quaddisti Galasia con il patrocinio del Comune di Molochio.

Un evento che ha unito passione per i motori, avventura e amore per la natura.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da vari punti della Calabria, quali i Black Wolves di Siderno, il Mondo dei pazzi di Vallelonga, i Baroni della Manca di Curinga, i Quaddisti dello Stretto di Reggio Calabria, i Bikers di San Giorgio Morgeto oltre a tantissimi appassionati di moto e quad di Delianuova, Varapodio, Pianopoli, Taurianova, Terranova, Rizziconi, Maida, Pizzo Calabro, Anoia, Bovalino, Benestare e Castellace.

Il percorso, di circa 70 km, ha attraversato alcuni tra i più suggestivi paesaggi dell’Aspromonte, con partenza e arrivo nel Comune di Molochio.

Il tracciato, appositamente studiato per offrire varietà e sfida, si è snodato tra sterrati, boschi e punti panoramici, alternando tratti soft ad altri di media e alta difficoltà, offrendo così un’esperienza completa a tutti i partecipanti, dai principianti agli esperti del fuoristrada.

La giornata, iniziata come una grande festa sulla Piazza Mons. Quattrone e per le vie del paese, si è conclusa in un clima di gioviale fraternità con un momento conviviale e di degustazione enogastronomica, presso il Ristorante la Madonnina.

L’associazione Quaddisti Galasia, al margine del tradizionale taglio della torta e consegna dei riconoscimenti, ha voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al successo dell’iniziativa – volontari, sponsor, enti ed autorità locali e ha dato appuntamento, a Molochio e dintorni, alla prossima avventura sui sentieri dell’Aspromonte.