Comunali Reggio: nell'esercito dei candidati c'è anche un monaco buddhista

Vi racconto il perché di questa scelta che potrebbe apparire (ma solo ad uno sguardo superficiale) poco aderente e forse anche contraddittoria con il Sacro Abito che indosso. Essa tuttavia non si discosta in nulla dalle profonde motivazioni che del tutto naturalmente mi hanno portato a cambiare completamente la mia vita; a scegliere di essere consacrato come monaco buddhista nonostante già da parecchi anni vivessi come tale pur non avendo ancora ricevuto i voti e di vivere come un Figlio di Buddha completamente ordinato (monaco upasampada - con 227 voti da rispettare) da italiano in un Paese che di certo buddhista non è; di scegliere consapevolmente vieppiù, di operare e vivere come Monaco buddhista nella mia città natale (Reggio Calabria) - di certo non una delle più semplici - pienamente consapevole delle "difficoltà" che una tale scelta avrebbe inesorabilmente comportato - (insulti gratuiti per strada; risatine e battute poco eleganti; occhi giudicanti e costantemente puntati addosso; emarginazione, sospetto); pienamente consapevole del fatto che (da persona schietta, intellettualmente onesta, che non manda a dire ma dice e che mai si è piegata ad alcun compromesso), che una tale decisione avrebbe continuato a scatenare (come di fatto è avvenuto parecchi anni fa prima dell'ordinazione e ahimè continua ad avvenire forse ancor di più anche adesso) una valanga di diffamazioni e colpi bassi rigorosamente e, mi si consenta l'espressione, scioccamente studiati a tavolino, messi in atto sotterraneamente con la precisa, fredda e calcolata volontà luciferina di annientare chi si teme e di farlo nel modo più subdolo (alle spalle).

Salvo dimenticare che la verità è più forte della menzogna: che la luce, prevale sempre sulle tenebre! Che infine ma non da ultimo, mi hanno spinto a spogliarmi di tutto, a possedere solo l"abito del "Rinunciante", a trasformare la mia casa in un tempio aperto a tutti e, ci tengo a sottolinearlo, dove non esiste né mai è esistita neppure una cassettina per le offerte e tutto viene donato agli altri a titolo completamente gratuito: chi ha frequentato il tempio in questi anni e/o continua a frequentarlo traendone beneficio, potrà senza dubbio testimoniare quanto appena affermato: che nulla è mai stato chiesto (neanche una semplice candela!). Una scelta sentita come dovere morale! Dopo lunga riflessione e previa autorizzazione del mio Maestro precettore, dopo essermi dunque assicurato di non far nulla che potesse essere incompatibile col mio essere monaco, ho scelto di mettere a disposizione di questa città martoriata anche le mie conoscenze, le mie competenze culturali e professionali (acquisite in molti, moltissimi anni di vita completamente dedicati allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, alla conoscenza esattamente con lo stesso spirito di servizio verso gli Altri che in realtà altri da me non sono, con il quale assolvo al mio ministero di Figlio di Buddha completamente ordinato!

Questa città sofferente, che brancola sempre di più nel buio, nella indifferenza, nel totale oblio della sua storia millenaria e in un sempre più vistoso depauperamento culturale/morale, necessita urgentemente di un radicale cambiamento, prima che sia troppo tardi!

Affinché ciò avvenga servono: coraggio; determinazione; onestà intellettuale; competenze; trasparenza; donne e uomini completamente liberi, svincolati e soprattutto tanto tanto amore e compassione!

Ridiamo dignità, cultura, legalità, trasparenza, libertà a questa città martorita! Urge una svolta, un cambiamento epocale! Servono persone Libere, Coraggiose, Indipendenti, Competenti, Svincolare da stagnanti - e di certo non a favore dei cittadini - logiche partitocratiche. Restituiamo Reggio ai suoi abitanti ormai da troppo tempo rassegnati al peggio. Basta credere alle favole - che tali rimarranno - puntualmente raccontate solo poco prima delle elezioni per poi essere dimenticate esattamente il giorno dopo l'insediamento nel "palazzo di città". Votiamo con maturità, responsabilità, saggezza e lungimiranza! Garantiamo ai "nostri figli" un presente e un futuro migliori! Basta a parenti, amici, compagni di giochi etc. che hanno completato l'opera di distruzione - di certo non recente - di una città dalla gloriosa storia millenaria. Basta al malaffare, alla "subcultura" della rassegnazione e del "comparato", alla " rapina" costantemente perpetrata nei confronti di cittadini onesti, di commercianti completamente abbandonati a se stessi dalle istituzioni! Un netto, deciso e più che mai necessario SÌ al CAMBIAMENTO, alla CULTURA della LEGALITÀ, al ripristino immediato della DIGNITÀ! Rendiamo finalmente questa città presentabile al Paese e al mondo intero, valorizziamo le sue tante, tantissime eccellenze, ad oggi totalmente soffocate e messe a tacere! Per cambiare servono CORAGGIO, DETERMINAZIONE, donne e uomini LIBERI, il cui unico obiettivo è il Bene della collettività! ... Ora o mai più! Reggio è sull'orlo del precipizio come mai prima d'ora a mia memoria! Contribuiamo a guarire questa città agonizzante, prima che sia troppo tardi!

DOVERE MORALE!

Curriculum vitae et studiorum

Il Dr. Silvio Strano (Rev. Bhante Dhammasila) ha studiato, insegnato e svolto attività di ricerca in varie Università italiane, tedesche e spagnole. Dottore di ricerca Europeo ('Doctor Europeus' - European PhD) con lode in Egittologia all'Universitàt Autònoma de Barcelona (E) e in Filología Española presso la stessa Università, si è laureato a pieni voti in Filologia Tedesca e Spagnola all'Università degli Studi di Messina e in Lettere Classiche (Ind. Archeologico: Egittologia e Archeologia Classica) all'Università degli Studi Roma TRE con lode. Si è specializzato sempre con lode in Beni Archeologici (Archeologia Orientale: Egittologia) alla "Sapienza" Università di Roma. Ha conseguito una Specializzazione e un Master di II livello a pieni voti in Filología Española presso l'Universitàt Autònoma de Barcelona (E) e un Master di II livello in Management degli Enti Locali, presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Possiede complessivamente nove titoli accademici, tutti conseguiti con il massimo dei voti. Silvio Strano è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito archeologico e storico artistico presso Riviste Universitarie nazionali ed estere di Fascia A e di due monografie (libri), una delle quali pubblicata dalla prestigiosa casa editrice BAR (British Archeological Report) di Oxford (UK). Autore di varie innovative scoperte e identificazioni scientificamente provate di regine tolemaiche, non ultimo relative alla più celebre e controversa regina d'Egitto (Cleopatra VII Philopator), ha confutato scientificamente postulati spesso divenuti dogmi acriticamente universalmente accettati. Ha insegnato Filologia Spagnola presso L’Università degli Studi di Ingolstadt (D) – University of applied sciences; ha collaborato con la Cattedra di Egittologia dell'"Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic" dell'Universitàt Autònoma de Barcelona (E) e con la cattedra di Epigrafia e Papirologia giuridica - Scuola di Alta Formazione in Architettura e Archeologia della città classica dell'Università degli Sudi "Mediterranea" di Reggio Calabria (come assegnata di ricerca). Già membro della International Association of Egyptologist.

Silvio Strano (Rev. Bhante Dhammasila) è la tempesta dentro la quiete, un pozzo infinito di Sapienza, una vita dedicata al miglioramento e alla "Conoscenza". E’ una personalità in molte importanti Università occidentali. Silvio Strano è capace di affrontare ogni genere di problema con calma e competenza, a volte è disarmante per quanto poco gli serva per trovare una soluzione che sia pratica ed efficace.

È stato consacrato come Monaco buddhista completamente ordinato o grande monaco (227 voti) nello Sri Lanka con il nome di Rev. Bhante Dhammasila - (Dhamma = Verità; Sila = Disciplina Morale) - nella più antica e originale tradizione monastica risalente al Buddha storico (Theravada) ed è abate del Santha Buddha Vihara - Tempio Buddhista di Reggio Calabria.

Dedica la sua vita all'aiuto incondizionato di chiunque abbia necessità, indipendentemente dal credo/fede di appartenenza, e/o dal luogo di provenienza, contribuendo con il suo instancabile "operato" al "servizio" del prossimo, al "Risveglio" delle “Coscienze”.